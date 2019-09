Invité sur la Rfi, en tant que collaborateur technique du Comité International Olympique (CIO), pour parler de l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Dakar, en 2022, Antoine Gucci s’est permis d’émettre des jugements de valeur basés sur des préjugés ridicules.

Interrogé sur les préparatifs de l’événement, Gucci dérape gravement. «Jusqu’ici on est assez confiant. On est dans les délais qui sont respectés. Les choses sont en ordre de marche par rapport à ce qui a été prévu. Pas de soucis mais il faut une surveillance constante. (…) On sait que la planification, l’anticipation ce n’est pas forcément une culture sénégalaise. Et là on va démarrer un peu plus tôt pour prendre en compte cette spécificité», a-t-il dit sur les ondes de la Rfi.

Les autorités sénégalaises (la Présidence, le Gouvernement, la ville de Dakar) n’ont pas encore répondu à cette attaque. Le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) dirigé par Diagna Ndiaye (Photo) non plus.

Source : Pressafrik