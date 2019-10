En préparation pour les jeux mondiaux et la coupe du monde, l’équipe nationale du Sénégal a disputé ce lundi une rencontre amicale face au club français, Marseille.

Les deux équipes ont livré une première période calme où seuls les lions ont réussi à marquer un but. Une belle frappe de Amath François Diouf dès l’entame de la partie. Les marseillais vont défendre tout le reste de cette première période.

La deuxième partie sera plus riche en occasions concrètes. Les hommes de Ngalla Sylla sont plus d’attaques. Limamou Thiaw Niang, un jeune attaquant du championnat local (Kawsara) inscrit le deuxième but. Raoul Mendy réussit le triplé à la minute près. S’enchaînent les buts de Vieux Saher Thioune et le gardien Amadou Ba qui terrassant d’entrée l’OM (5-0).

La deuxième rencontre est prévue mercredi à 17 heures à la plage de Diamalaye. En prélude à ce match amical international, une rencontre a été organisée entre certains joueurs de l’équipe et les anciens internationaux (Amadou Diop Boy Bandit, Ngalla Sylla, Mamadou Diallo, Pape Cire Dia…). Les deux groupes se sont neutralisés (5-5).

