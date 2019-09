Le tirage au sort du Championnat d’Afrique des nations de Handball seniors hommes est aura lieu le 19 octobre prochain à Tunis, nous informe africatopsport.

Le Championnat d’Afrique des Nations de handball comptant pour la qualification aux Jeux Olympiques 2020, est prévu du 16 au 20 janvier 2020. Le tirage au sort de la compétition sera effectué le 19 octobre prochain à Tunis, a annoncé le comité d’organisation.

La 25 édition de la CAN de Handball connaîtra la participation de 25 Nations. Il s’agit de la Tunisie (tenante du titre et pays organisateur), Algérie, Angola, Cameroun, Cap Vert, Congo, RD Congo, Egypte, Gabon, Guinée, Kenya, Libye, Maroc, Nigeria, Sénégal et Zambie.

Le vainqueur de la compétition sera qualifié pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les 3 premiers de Tunis valideront leurs billets pour le Championnat du monde 2021 que va abriter l’Egypte.

