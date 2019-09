La prochaine rencontre amicale de l’équipe nationale du Sénégal l’opposera à la sélection du Brésil. Une rencontre inédite entre les deux nations bien que la Seleção ait déjà rencontré plusieurs autres sélections africaines dans l’histoire du football. Ce match permettra aux Lions de réussir l’exploit que seuls leurs homologues Indomptables du Cameroun, c’est à dire battre le Brésil.

Dans l’histoire du football, jamais le Sénégal n’avait affronté l’équipe nationale du Brésil. Mais la Seleção a déjà fait face à d’autres nations africaines. Dans le passé, le Brésil a affronté 14 pays africains et seul le Sénégal ne l’a jamais fait face parmi les grandes nations de football. Le pays de Pelé a affronté l’Afrique du Sud à 5 reprises pour autant de victoires (4 amicaux et 1 en Coupe des Confédérations), l’Egypte à 6 reprises pour autant de victoires (5 amicaux et 1 en Coupe des Confédérations), les Champions d’Afrique en titre aussi ont fait face aux Auriverdes à 4 reprises sans réussir à les piéger (3 amicaux et 1 en Mondial 1986). Parmi les 14 pays qui ont affronté le Brésil, seul le Cameroun a réussi à se défaire des Brésiliens contre 5 victoires pour les Sud-Américains. C’était lors de la Coupe des Confédérations en 2003.

Si pour 33 victoires en 34 matchs, le Brésil n’a enregistré qu’une seule défaite face aux Lions Indomptables. Mais le 10 octobre prochain, les Lions auront l’occasion de réitérer l’exploit du Cameroun. Pour leur première confrontation avec les Auriverdes, la bande à Sadio Mané pourrait être la première nation africaine à les battre lors de leur première rencontre.

Historique des rencontres entre le Brésil et les Pays africains

Afrique du Sud : 5 matchs (5 victoires : 4 matchs amicaux et 1 match de Coupe des Confédérations)

Algérie : 4 matchs (4 victoires : 3 amicaux et 1 match de Coupe du monde 1986)

Cameroun : 6 matchs (5 victoires Brésil, 2 matchs amicaux, 2 matchs mondiaux et 1 match de Coup. Conf) et 1 victoire du Cameroun en Coup. Conf

Côte d’Ivoire : 1 match (1 victoire du Brésil – Mondial 2010)

Egypte : 6 matchs (5 victoires en matchs amicaux et 1 victoire en Coupe de Confédération en 2009)

Gabon : 1 match (1 victoire en match amical)

Ghana : 3 matchs (3 victoires 2 en matchs amicaux et 1 au Mondial 2006)

Maroc : 2 matchs (1 victoire en match amical et 1 victoire au Mondial de 1998)

Nigeria : 1 victoire en match amical

Tanzanie : 1 victoire en match amical

Tunisie : 1 victoire en match amical

Zaïre (Congo) : 1 victoire au Mondial de 1974

Zambie : 1 victoire en match amical

Zimbabwe : 1 victoire match amical

