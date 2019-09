Les équipes du Sénégal et du Burkina Faso se sont qualifiées en quarts de finale de la WAFU Cup of Nations qui a démarré ce samedi à Thiès en disposant respectivement de la Guinée Bissau et de la Mauritanie, a constaté un reporter de l’APS.

Les Locaux ont battu les Djurtus sur la marque de 3-1 tandis que les Etalons se sont défaits des Mourabitounes aux tirs au but. A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 1-1 et les Etalons ont gagné aux tirs au but 4-3. Ce dimanche, il y aura Nigeria-Togo à 17h et Sierra Leone-Liberia à 20h au stade Lat Dior de Thiès.

Si les vainqueurs des confrontations vont continuer dans la compétition, les vaincus seront reversés dans un autre championnat sous forme de play-down et au pire des cas, chaque sélection présente à cette compétition, jouera deux matchs.

A la fin le vainqueur en plus du trophée, recevra une enveloppe de 100.000 dollars US. Ce tournoi organisé par l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) a été relancé grâce à un partenariat entre les deux zones ouest A et B de la Confédération africaine de football et la multinationale nationale Fox News.

APS