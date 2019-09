Siteu a remporté ce samedi à Californie son deuxième succès en MMA devant l’américain Carl Culpepper.

Pour son second duel initialement plébiscité pour faire face à Aaron Brink, le Tarkinda s’est finalement frotté à Carl Culpepper suite à la blessure de son premier adversaire. Un défi qui s’annonçait à la portée du phénomène de Lansar puisque l’américain n’avait plus livré de combat depuis le 15 mars 2015. Une opposition qu’il avait même perdue par KO devant Giovanni Sarran.

Siteu n’a pas donné le temps de réflexion à Carl et l’a roué de coups après l’avoir envoyé à terre. Une belle tactique de combat lui permettant d’arracher une deuxième victoire sur un adversaire plus expérimenté. Le sénégalais réussit le défi de mettre à terre un combattant de 61 kg et de 1m85, qui évoluait à domicile devant le public de Californie. Siteu se révèle de plus en plus en MMA. Cette belle performance, qui va sans doute le propulser, a émerveillé plus d’un.

Après son baptême de feu réussi dans la discipline des Mixed Martial Arts (MMA), le 4 juin dernier, avec un succès sur Santos Holmes, Siteu enchaîne les belles prestations dans le pays de l’oncle Sam et s’offre un deuxième triomphe en deux combats.

Wiwsport.com