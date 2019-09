Le Sénégal a perdu la finale du tournoi de qualification olympique. Les lionnes n’ont pas réussi à renverser l’Angola durant les 60 minutes.

Fred Bougeant et ses lionnes n’ont pas eu leur revanche face à l’Angola. Après la finale perdue en décembre 2018 à Brazzaville (coupe d’Afrique des nations), les lionnes n’ont pas réussi ce soir au Dakar Arena à détrôner l’Angola du toit africain.

Pourtant c’était bien parti pour un duel âprement disputé. Les deux gardiennes ont réussi une bonne entame de match. Il a fallu attendre la fin des 3 minutes de jeu pour voir le premier but. A la 10e minute de jeu, les deux équipes resteront coude à coude (3-1) pour l’Angola. Les lionnes ont perdu beaucoup de balles lors de la première période et rater deux penaltys. Conséquence : les panthères noires prennent le large à la fin de la première période. Score 12-6.

La deuxième période sera plus rude pour les deux équipes. N’empêche l’Angola maintient une bonne défense, difficile à percer pour les ailières. L’efficacité sur les tirs manquent aux lionnes qui ne réussissent pas à remonter la pente. L’Angola, championne d’Afrique termine avec de bonnes réalisations et se qualifie pour la 7e fois aux jeux olympiques avec 8 buts d’écarts. Score final: 22 – 14. Le Sénégal ne réussira pas l’exploit et va attendre le tournoi intercontinental pour espérer participer aux Jeux olympiques 2020.

