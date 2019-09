Le match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions devant opposer Zamalek (Égypte) et Génération Foot (Sénégal) n’a jusque-là pas encore eu lieu. Et la Confédération Africaine de Football (CAF) se prononce quant à la non tenue de ce match initialement prévu ce samedi.

Suite au report du match initialement prévu le samedi, jusqu’à ce dimanche, les champions du Sénégal, approchés par la CAF qu’à 24 heures du coup-d’envoi, ont refusé de vive voix avec l’appui des Fédéraux, de se déplacer jusqu’à Alexandrie et de jouer ce dimanche.

La CAF, via un communiqué publié sur son site officiel, a enfin décidé de se prononcer sur cette affaire et annonce que des mesures seront prises dans les plus brefs délais par les organes compétents. « La CAF a décidé de se pencher sur les circonstances entourant le match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions Total 2019/2020 entre Zamalek (Égypte) et Génération Foot (Sénégal) qui devait avoir lieu au cours du week-end. Les organes compétents de la Confédération Africaine de Football examinent actuellement le dossier et se prononceront dans les meilleurs délais sur les prochaines étapes », assure la CAF.

Quoiqu’il en soit, la délégation des Grenats a déjà fait ses valises pour regagner Dakar. On pourrait donc s’attendre à ce que le Tribunal Arbitral du Sport soit saisi par la partie sénégalaise d’ici quelques jours.

Wiwsport.com