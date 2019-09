Entre Salah et la Fédération Égyptienne (EFA), ce n’est plus le grand amour depuis l’annonce des résultats du vote pour le trophée The Best. Mais Hossam El-Badry veut recoller les morceaux. Récemment nommé sélectionneur, l’ancien entraîneur d’Al Ahly rassure la star de Liverpool avant les grandes échéances.

«Salah est un joueur de classe mondiale. On m’a parlé des problèmes qu’il a eues avec l’EFA. Cela ne se reproduira plus jamais. Il a tout notre soutien », a fait savoir le technicien de 59 ans, dans des propos recueillis par Africatopsports. Hossam El-Badry a d’ailleurs confirmé la présence de Mohamed Salah dans sa prochaine liste.

Pour rappel, l’embrouille entre Salah et l’EFA vient du récent trophée FIFA The Best. Classé 4ème, le joueur était à quelques centimes de points pour se figurer sur le podium. Alors qu’ils assurent avoir porté leurs voix en faveur de Mohamed Salah, les votes du sélectionneur égyptien, Shawky Gharib, et de son capitaine, Ahmed Elmohamady, n’ont pas été pris en compte par la Fifa, contrairement à celui du journaliste égyptien, qui a toutefois désigné en premier lieu l’attaquant sénégalais Sadio Mané plutôt que l’ancien Romain… Ce qui a mis en colère l’ancien joueur de Chelsea. Et il a récemment supprimé Egypte dans sa bio sur Twitter.

D’après Fifa continue par ailleurs d’enquêter sur les erreurs relevées par le capitaine nicaraguayen et le sélectionneur soudanais, le premier assurant notamment ne pas avoir voté alors qu’un vote en faveur de Lionel Messi apparaît dans les résultats. L’instance internationale, qui a rappelé que le scrutin était supervisé par un cabinet d’audit indépendant basé en Suisse, assure pourtant avoir reçu des documents signés du nom du joueur. Et il en serait de même dans le cas du sélectionneur soudanais dont le vote ne correspond pas à celui publiquement annoncé.

Wiwsport.com