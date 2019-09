Une mauvaise nouvelle pour Liverpool et Sadio Mané ? Malgré l’absence de l’attaquant sénégalais, les Reds ont confortablement battu les MK Dons 2-0 au troisième tour de la Coupe Carabao mercredi. James Milner et de Ki-Jana Hoever ont permis à Jurgen Klopp de passer ce tour pour hériter d’Arsenal tombeur de Nottingham Forest 5-0. Cependant, il y a de fortes chances pour que les Reds soient éliminés de la compétition après le début de l’enquête de l’EFL.

Selon James Pearce de The Athletic, l’un des joueurs de Liverpool n’était pas éligible pour ce match. Il ne répondait pas aux critères d’inscription pour figurer dans la compétition. Le joueur potentiellement non éligible n’a pas encore été nommé. Mais si Liverpool est reconnu coupable, l’EFL a le pouvoir de lui infliger une amende ou même de l’exclure de la Coupe Carabao.

«Le club est au courant d’un problème administratif potentiel concernant l’un de nos joueurs, a déclaré un porte-parole de Liverpool. Nous travaillons avec les autorités compétentes pour établir les faits et nous ne ferons aucun autre commentaire avant la fin du processus.»

Les supporters d’Arsenal prieront pour que Liverpool soit reconnu coupables. Mais Sadio Mané et sa bande peuvent affirmer que Sunderland n’a été condamné à une amende que pour avoir aligné un joueur non éligible (Ji Dong-Won ) en 2014. Jurgen Klopp avait apporté 11 changements à son onze de départ face au MK Dons. Harvey Elliot (16 ans), Curtis Jones (18 ans) et le gardien Caoimhin Kelleher (20 ans) ont fait leurs débuts en force.

