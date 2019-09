Ce lundi 30 septembre 2019 à Thiès, face à la presse, Aliou Cissé va dévoiler sa liste des 23 lions sélectionnés pour le match amical qui va opposer le Sénégal au Brésil à Singapour.

En vue de cette rencontre amicale le 10 octobre face au Brésil, le technicien sénégalais va publier sa liste des 23 joueurs sélectionnés. C’est la première conférence de presse du sélectionneur des lions après la coupe d’Afrique en Egypte.

Sans surprise, l’ossature de cette équipe sénégalaise sera maintenue par Aliou Cissé. Il y’aura certainement le retour de quelques joueurs qui n’avaient pas participé à la dernière coupe d’Afrique. L’absence de Mbaye Diagne est annoncée.

Tout comme Moussa Konaté qui est victime d’une blessure en championnat. Certains jeunes comme Habib Diallo, Moussa Kone sont pressentis en attaque. Avec le départ d’Alfred Ndiaye en Arabie Saoudit, le retour de Mamadou Loum Ndiaye du FC Porto aussi est pressenti. Comme arrière gauche, à part Saliou Ciss, le sélectionneur des lions n’a pas un latéral gauche de métier.

C’est très possible qu’il sélectionne le jeune Arial Mendy de Lens ou encore Pape Ndiaye Souaré qui avait quitté la tanière depuis quelques temps à cause de son accident et son manque de compétition. Les lions entrent en regroupement le 7 octobre prochain à Paris.

Le Sénégal jouera un match avec une très grande équipe. Cette rencontre face au Brésil permettra aux lions de se mesurer un peu aux grandes nations du football. Il faut rappeler l’équipe nationale du Sénégal est vice championne d’Afrique avec un bon parcours lors de la dernière coupe d’Afrique. Les lions étaient battus par l’Algérie en finale (1-0).

wiwsport.com