En salle de conférence après son premier match dans ce tournoi (Wafu Cup 2019), l’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal a salué la victoire de ses poulains devant la formation de la Guinée Bissau.

« Il fallait bien débuter puisque nous sommes chez nous. Nous avons eu de bons atouts malgré la chaleur. A la mi-temps, il fallait apporter de la fraîcheur et ça a marché. C’était vraiment important de bien démarrer ce tournoi. Meme si on a eu des temps faibles en ratant beaucoup de passes.On ne peu être fière de la victoire. On a eu aussi des temps forts. Cela arrive dans le football », à déclaré Serigne Saliou Dia.

Alors que le Sénégal a enregistré quatre absents, engagés pour la manche retour des éliminatoires de la ligue des champions africaine avec l’académie Génération Foot, Serigne Saliou Dia affirme que cela n’a aucun impact sur le jeu. « On a gagné beaucoup de matches sans eux. Personne n’est indispensable même si on aimerait les avoir dans l’équipe. Mais la victoire était importante pour la suite de la compétition », poursuit le technicien sénégalais.

wiwsport.com