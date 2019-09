La première manche des demi-finales de la Coupe du Sénégal de basketball se joue ce samedi au stadium Marius Ndiaye. A l’affiche, les férus auront droit à un ASFA/Douanes et un DUC/USO.

Les passionnés de la balle orange ont de quoi saliver ce samedi. Deux belles affiches mettent en jeu les places pour la finale de la Coupe du Sénégal de cette année. Il s’agit des matchs ASFA/Douanes et DUC/USO chez les hommes. Une certitude : le trophée va revenir à Dakar, après avoir séjourné à Saint-Louis chez le SLBC durant une année. Les clubs des régions de l’intérieurs du pays, qui ont dominé cette compétition entre 2009 et 2018 (7 victoires pour UGB x4, Rail, Louga BC et SLBC). Seule la Douane a réussi à s’interposer à 3 reprises.

Pour cette 42 édition, il n’y a que des équipes de la capitale dans le carré d’as dont la manche aller dont la Douane fera son derby avec l’ASFA, tandis que les Ducs feront face à l’USO. Le choc Douane – ASFA, revient pour la troisième fois cette saison pour un bilan équilibré d’une victoire pour chacune des deux équipes. Cela promet en tout cas ce samedi au Marius Ndiaye.

Stades