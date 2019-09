Mbaye Diagne a ouvert ce samedi son compteur buts avec le Fc Bruges. Cet après-midi, face au FC Malines, l’attaquant des Lions entré en cours de jeu, il s’est offert un doublé alors que Bruges écrasait son adversaire sur le score de 5 buts à 0.

Après le but de Krépin Diatta qui a ouvert le score pour les Vice-champions de Belgique, Mbaye s’en est lui aussi allé avec son festival. Buteur déjà six minutes après son entrée en jeu, il va même s’offrir un doublé sept minutes plus tard. Dans un match totalement maîtrisé par son équipe, l’ancien de Kasimpasa a retrouvé ses sensations et ses réflexes de buteur pour s’illustrer juste avant leur voyage à Madrid pour la Ligue des Champions mardi.

Un Fc Bruges porté par ses joueurs sénégalais est désormais leader de la Jupiler League pro, alors qu’il avait manqué de peu le titre la saison dernière. Cette édition, il semble avoir pris l’option plus tôt.

Malines 0-5 Bruges

