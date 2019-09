Ce soir, Siteu va disputer son deuxième combat en MMA contre l’américain Carl Culpepper. L’événement aura lieu à Californie à 20h00 GMT (16H00 heure locale). Comme son baptême du feu, le phénomène de Lansar tentera d’enchaîner avec une deuxième victoire sur un adversaire plus expérimenté.

Le 4 juin dernier, Siteu se révélait dans la discipline des Mixed Martial Arts (MMA), avec un premier succès sur Santos Holmes. Siteu avait roué son adversaire de coups avant de l’envoyer à terre en seulement quelques minutes. Cette belle entrée en lice avait émerveillé plus d’un.

Un test qui l’avait propulsé vers une nouvelle tournure dans sa carrière. Puisqu’au lendemain de ce succès, Siteu s’était engagé pour une deuxième tentative en MMA. Initialement plébiscité pour faire face à Aaron Brink, le Tarkinda va finalement se frotter à Carl Culpepper suite à la blessure de son premier adversaire. Un défi qui semble être à la portée du phénomène de Lansar car son vis-à-vis de ce soir n’a plus livré de combat depuis le 15 mars 2015. Mieux, il avait perdu son duel par KO devant Giovanni Sarran.

Ce soir, Siteu aura le défi de mettre à terre un adversaire de 61 kg et de 1m85, plus expérimenté et qui combat à domicile devant le public de Californie. Les amateurs sénégalais ne manqueront pas d’épier le sort du jeune Tarkinda.

