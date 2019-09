La République démocratique du Congo a perdu son premier match dans ce tournoi de qualification olympique. Et encore, elle devra battre le pays organisateur le Sénégal pour espérer rester dans la course. Une situation compliquée à gérer mais elle n’est pas impossible analyse le sélectionneur et la capitaine en conférence de presse.

« Le résultat est négatif. Nous avons joué contre une équipe angolaise comme d’habitude bien outillé avec une capacité de se dédoubler, c’est ce qui fait la force de cette équipe. C’est vrai qu’à un moment on a essayé de tenir, de revenir mais le rapport de force a fait que nos jeunes ont à un moment craqué » explique l’entraîneur Mpoua Nkoua Celestin face aux journalistes.

S’y ajoute que ses joueuses ont souffert sur l’aspect physique du match. Ce qui expliquerait les nombreux temps faibles des congolaises tout au long du match. « Il y’a une défense de base ou l’on tient en compte de la morphologie des athlètes. Quand vous voyez les angolaises et mes joueuses, il y’a un problème de rapport de force. l’Angola à profité de cela et a mis de l’agressivité dans le jeu. L’avantage de l’Angola, que ce soit en attaque ou en défense, elles ont des doublures. C’est la force de cette équipe. Même avec un changement, vous ne sentez pas de sitôt, contrairement aux autres équipes. Le Sénégal a bien mené l’Angola 9-1 en 13 minutes à Brazza et la suite du match on l’a connait. » C’était lors de la finale de la CAN en décembre perdue par les lionnes.

La suprématie de l’Angola peut s’expliquer par la présence de son effectif au niveau local. En effet, les joueuses évoluent dans le championnat local et n’ont aucune contrainte à jouer ensemble et se regrouper dans un délai court. « Le problème est que nous sommes toujours dans la continuité pour la préparation du mondial. Nous avons une équipe à deux vitesses : un groupe local et un groupe de la diaspora. L’avantage de l’Angola est d’avoir un groupe local différemment des autres groupes comme le Sénégal qui a un groupe de la diaspora et quand on parle des jeux africains, elles sont obligées de désister. »

Malgré cette première défaite, les léopards sont prêts à rebondir face au Sénégal assure l’entraîneur. « On ne vient pas pour jouer les seconds rôles. C’est un championnat en phase aller. Il faut motiver la troupe. Demain on jouera un autre adversaire que l’on respecte parce que le Sénégal est quand même vice champion d’Afrique et c’est une équipe qui est entrain de monter, un bel exemple à suivre. On verra le résultat de demain. »

Le message semble être bien compris par l’équipe. La capitaine enchaîne sur le même ton, demain est un autre jour. « On sait que le Sénégal est une très bonne équipe. Quand on joue à domicile, on a un peu pression mais on a aussi l’appui du public. On sait que demain, ce sera un grand match. On se prépare en conséquence, on sait que l’on joue contre l’équipe organisateur donc on sait que ce sera difficile. Là on prépare le match de demain, celle d’aujourd’hui est déjà passé. Il nous reste 60 minutes et on va donner le meilleur de nous mêmes et on verra le score à la fin ». La RDC fera face au Sénégal ce vendredi à 18 heures.

wiwsport.com