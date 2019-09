C’est une belle entrée en lice des lionnes. Le Sénégal s’est défait de la RDC avec 11 buts d’écarts.

Pour la tanière l’objectif est atteint, celui de gagner avec plus de 8 buts. Et c’est une très belle performance depuis une bonne équipe de la RDC. Les congolaises ont livré une bonne prestation lors de la première période. Elles ont inscrit 8 buts contre 11 pour le Sénégal. Hatadou Sako, la gardienne des lionnes a réussi de nombreux arrêts.

Le réveil s’est imposé pour les lionnes qui jouaient devant leur public. Les rectificatifs sont faits. Et elles ne ratent plus les face à face. L’attaque retrouve ses marques et réussit à refroidir les ardeurs des congolaises.

Score final: 29 buts à 18. Les lionnes marquent leur territoire au Dakar Arena. Elles jouent l’Angola dimanche à 18 heures pour le ticket olympique. La RDC éliminée, va continuer sa préparation pour la coupe du monde de Handball.

wiwsport.com