Le FC Sochaux jouait sa 9e journée de Ligue 2 sur la pelouse du Stadium de Toulouse face au Rodez Aveyron Football. Omar Daf et ses hommes se sont baladés chez le promu (2-0). Abdoulaye Sané encore buteur.

Sochaux se déplaçait à Toulouse pour y affronter Rodez dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2. Sané, grand artisan de la victoire Sochalienne face à l’En Avant Guingamp, a encore fait trembler les filets, ouvrant le score (20′). Sofiane Daham a doublé la mise (63′). Les Doubistes ont confirmé en l’emportant au finish 2-0 à Toulouse face à Rodez.

L’attaquant sénégalais s’offre un troisième but en Ligue 2 dans cette nouvelle campagne. Omar Daf réussit son premier succès de la saison à l’extérieur. Au classement0, le FC Sochaux-Montbéliard est 5ème (15 points), derrière Troyes (16 points) et devant Clermont (15 points). Lorient est 1er (22 points), Ajaccio est 2ème (17 points) et Le Havre est 3ème (16 points).

Wiwsport.com