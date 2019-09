L’équipe de Génération Foot a rendez-vous avec l’histoire ce samedi face à Zamalek pour le compte du 2e tour retour de la Ligue des Champions. Apres avoir battus les Égyptiens de Zamalek par 2-1, au stade Lat Dior de Thiès à aller, les grenats rêvent d’un exploit au Caire pour enfin accéder au phase de poule de cette compétition après JA en 2004.

Pour la manche retour du second et dernier tour qualificatifs pour les phases de groupes de la ligue africaine des champions, le club de Déni Biram Ndao défiera l’orgue Zamālek l’un des clubs les plus titrés du pays et du continent ce samedi au stade International du Caire. Génération Foot aura son mot à dire contre le Zamalek, selon Khadim Diaw, qui estime que le mot d’ordre de ce samedi, est de réussir un bon match avec à la clef une qualification pour les phases de poule.

wiwsport.com