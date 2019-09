Opposée au Zamalek SC, ce samedi à 20h locales au Caire (18h à Dakar), l’Académie Génération Foot est entrain de subir les coups bas de l’ogre égyptien, à 24h du match retour des 16e de finale de la Ligue africaine des champions.

«On devait s’entrainer ce vendredi à 24h du match, comme le prévoit les textes de la CAF. À notre grande surprise, on nous envoi à 16h, un courrier de la CAF le vendredi 27 septembre pour nous faire part du report du match pour le dimanche 29 septembre », s’indigne le directeur de la communication du club de Deni, Talla Fall.

Il poursuit : « Comment en 24h on peut reporter un match. Il est impossible pour nous de pouvoir tenir ce match à Alexandrie. On est dans nos doits, et s’il faut aller jusqu’au bout pour demander que tous soient en règle par rapport à la conformité des lois, on le fera », affirme Fall, sur le site du club, visité par wiwsport.com.

Le directeur de la communication conclut en disant qu’ils feront part à qui de droit.

Vainqueur (2-1) de la manche aller, GF espère faire un bon résultat pour s’adjuger une qualification historique. Depuis 2004, avec la Jeanne d’Arc, aucun club sénégalais n’a atteint la phase de poules de la Ligue africaine des champions.

wiwsport.com avec le site du club