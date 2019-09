Après avoir battue Zamalek à aller (2-1), l’équipe de Génération Foot pense pourvoir créer un exploit ce samedi au Stade International du Caire, face aux égyptiens, comptant pour la phase retour de la Ligue des Champions Africaine. Et Pour Boubacar Gadiaga, ancien coach de Diambars, il faut que les grenats soient « plus tueurs » dans la zone de finition.

« Il faut d’abord de la chance. Les joueurs doivent rester disciplinés défensivement parce que l’équipe adverse va les priver du ballon. Ils vont mettre beaucoup d’impacts et de jeu. Je pense que Génération Foot doit être très forte mentalement et avoir un esprit de gagneur, de tueur. Ils vont certainement avoir des opportunités parce qu’il y aura de l’espace, il faut les exploiter et marquer un but. Si Génération Foot réussit à scorer cela pourrait changer la physionomie du match. Mais, il faut le dire, ça ne sera pas facile, il faut accepter de subir. Ça sera un vrai combat et il faut être prêt mentalement. Et je pense que le staff technique va y travailler, » a confié Boubacar Gadiaga à wiwsport.com.

wiwsport.com