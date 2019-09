Le sélectionneur des lionnes a donné son avis sur le forfait du Cameroun. Le technicien français n’est pas réjouit de commencer la compétition demain avec un match en moins. Tout comme ses joueuses, Fred Bougeant a hâte de rentrer dans cette compétition. Pour lui, ce serait une erreur grave si le Cameroun avait prémédité son forfait.

Ce n’est pas la grande joie dans la tanière. Le forfait du Cameroun passe comme une douche froide pour les lionnes qui voulaient jouer devant leur public, ce jeudi. L’entraîneur, Fred Bougeant l’explique en conférence de presse. Une rencontre avec les journalistes qui s’est tenue après la séance d’entrainement.

« C’est dommage, c’est le handball qui est le grand perdant. C’est un vrai manque de respect pour ma fédération parce que les organisateurs sont depuis longtemps entrain de batailler pour organiser le premier plus grand événement de handball au Sénégal. Et je trouve que c’est vraiment dommage, c’est tout sauf une bonne nouvelle. On était prêt à démarrer aujourd’hui. Il n’était pas question de de se disperser. Il y’avait une vraie forme de déception pour elles parce qu’elles avaient envie de rentrer dans cette compétition. Elles ont hâte d’être avec le public. Elles ont hâte de se battre et de défendre les couleurs du pays. »

Quelle analyse fait il de ce forfait? Es ce un acte prémédité ou pas? Fred Bougeant fait sa lecture de cette situation. Avec une expérience de 25 ans dans le handball, il voit l’événement comme une occasion d’attirer les jeunes à aimer cette discipline. Le Cameroun pourrait être sous la menace d’une lourde sanction si les arguments pour justifier ne convainquent pas.

« Une compétition comme le TQO doit être une fête populaire, donner envie aux jeunes de faire cette discipline. Par contre si jamais c’est un acte préparé, anticipé, c’est une grave faute d’intelligence. Je suis qu’entraîneur et pas juge, par contre je connais les textes. Et la sanction qui va tomber, croyez moi… (il ne termine pas sa phrase). Moi aujourd’hui la question que je me pose c’est est-ce que le Cameroun va continuer à exister en handball féminin dans les années à venir avec la sanction qui va tomber. Il y’a de fortes chances que sur plusieurs années, vous ne voyez pas une équipe camerounaise participer à une compétition internationale. C’est cela la réalité des textes. Parce que là on est sur une compétition olympique et de l’IHF, ce n’est pas le tournoi du quartier. Ce qu’elles ont fait là, j’espère pour elles que ceux sont pour des raisons valables, qu’on peut difficilement excuser, au moins qu’on peut comprendre. Et par contre je suis sure d’une chose la sanction qui va tomber. Elle va être terrible. »

La décision sera connue plus tard. En attendant, pour Fred Bougeant et ses lionnes, l’heure est au travail pour remporter les deux prochains matchs.

