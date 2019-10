La Mara’CAN 2019 est la 8ème du genre depuis l’organisation de ce tournoi. Les précédentes éditions ont montré que cette discipline qui s’apparente au football prend de plus en plus de l’ampleur sur le continent et ailleurs. En témoigne le plateau de cette année en terre guinéenne.

En effet, ce sport né dans les années 60 en Afrique de l’Ouest prône le vivre ensemble et beaucoup de choses à la fois. Elles sont résumées en 3 mots : La Convivialité, la Fraternité et l’Amitié. Ce qui est très loin du mercantilisme ou du monde capitaliste que poursuivent les sports en général.

« La première des choses au Maracana est que le sport devienne le prétexte de retrouvailles et de cohésion. Le sport est par essence un instrument de rassemblement, qui est aujourd’hui perverti par l’importance absolue du gain », a regretté Bleu Charlemagne, le président de la Fédération Internationale de Maracana.

Cependant, c’est une discipline qui se pratique sur un terrain de handball avec 6 joueurs dans chaque équipe. Le Maracana prend en compte deux catégories. Les Séniors (35 à 45 ans) et les Super Séniors (45 ans et plus). Un sport qui fait la part belle aux anciens joueurs professionnels et autres. Cela leur permet de garder leurs formes et de vivre dans une société avec comme but commun la joie, le partage et l’amitié.

MARA’CAN 2019

Pour la Mara’CAN 2019, 15 nations vont compétir du 23 au 30 septembre prochain en Guinée. Les 15 équipes sont réparties comme suit : 11 nations africaines (Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina-Faso, Sénégal, Togo, Niger, Bénin, Gabon, Tchad, RDC) ; 2 nations américaines (USA, Canada), une équipe européenne (France) et une asiatique (Chine). L’Assemblée générale ordinaire a été organisée ce mardi suivie du tirage au sort. Avant le début de la compétition proprement dite. La Côte d’Ivoire championne en titre dans les deux catégories sera attendue au tournant.

Qui succèdera donc à la Côte d’Ivoire chez les Séniors et Super Séniors ? Rendez-vous au soir du 30 Septembre.

Africa Top Sports