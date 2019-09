Son contrat signé, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables peut désormais s’attaquer aux choses sérieuses. En effet, le technicien portugais Toni Conceiçao a rendu publique sa première liste de 25 joueurs pour affronter la Tunisie à Radès le 12 octobre prochain à l’occasion d’un match amical.

Le portugais a dévoilé la liste des joueurs qui prendront part à la rencontre amicale face à la Tunisie devant se tenir au mois d’octobre prochain, renseigne Afriquesports. A noter cependant que c’est l’adjoint Omam Biyik qui a signé cette liste.

Clinton Njie qui a filé du côté de la Russie n’y figure pas, de même que Vincent Aboubakar en délicatesse à Porto. Les raisons de la non-sélection de Vincent Aboubakar actuellement en difficulté à Porto seraient purement sportives. Même son de cloche pour Yaya Banana, pourtant titulaire sous la direction de Seedorf. La convocation de Carlos Kameni aurait surpris plus d’un du fait de sa situation actuelle. L’ancien gardien de Malaga dont les dernières sélections ont été contestées est libre de tout mouvement depuis la rupture de son contrat à Fenerbahçe.

Malgré ces absences, on peut dire qu’il n’y a pas de grande révolution pour le moment. Les cadres à savoir Choupo-Moting, Toko-Ekambi, Ngadeu et autres répondent tous présents. La première surprise concerne sans doute l’arrière-garde où on retrouve le nouvel homme fort des Verts Harold Moukoudi. Pour rappel, le joueur a évolué avec les catégories jeunes des Bleus notamment les U20.

