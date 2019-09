Le ministre des sports Matar Ba a procédé aujourd’hui à la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national aux lionnes du Handball. Elles vont disputer le tournoi de qualification olympique à Dakar (26-29 août).

L’objectif des lionnes

« Depuis 2010, le handball est entrain d’écrire de belles pages dans l’histoire sportive de notre pays. Ces jeunes joueuses qui nous viennent d’ailleurs, parce que la particularité de notre équipe de handball est que nos joueuses sont tout le temps en France où elles évoluent dans de grands clubs. L’objectif qu’on leur a fixé est de terminer à la première place de cette grande compétition, ce qui nous permettra de participer aux jeux olympiques Tokyo 2020. »

Ne pas se comparer aux autres disciplines

« Nous sommes dans la même famille. Chaque discipline est traité avec le même respect. Le handball organise beaucoup de stages que le basketball ou le football n’ont pas. Et beaucoup ont lieu en France, au Sénégal ou ailleurs. Il y’a quelques années, personne ne pensait que le handball sénégalais allait atteindre ce niveau. Je pense qu’il faut éviter de faire de la comparaison, poser les doléances là où il faut. Et que le président qui est en contact avec les autorités administratives que nous sommes, nous pouvons ensemble mobiliser les ressources nécessaires pour que ces jeunes puissent aborder la compétition dans de bonnes conditions. Un athlète qui représente sa nation, sa préoccupation doit être de satisfaire les objectifs du peuple sénégalais mais ne pas viser ce que le président de la République doit donner ou les moyens que le président Seydou Diouf doit trouver. Le degré de patriotisme doit toujours être au dessus. »

Une équipe d’expatriés : « Il faut féliciter ce que Seydou Diouf a réussi »

« Elles avaient la possibilité de jouer pour la France ou ailleurs. Elles ont décidé de jouer pour les couleurs du Sénégal. C’est pourquoi je les ai félicité et encouragé. Elles ont montré que quand on est pétri de talent, il faut passer par son pays. Cela va éviter aux autres de partir. C’est un problème que toutes les fédérations doivent étudier parce que l’Afrique a besoin de ses filles et de ses fils pour aborder ses différentes compétitions. Si tous nos talents partent en Europe ou en Amérique, l’Afrique aura des problèmes à percer dans le domaine du sport. C’est pourquoi il faut féliciter ce que Seydou Diouf a réussi. Ces jeunes ne manqueront pas de moyens pour être dans de bonnes conditions. »

wiwsport.com (NAF)