En clôture de la 7e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait ce mercredi le Stade de Reims au Parc des Princes. Privé de Gana Gueye au poste de sentinelle, le club Qatari s’est lourdement incliné au Parc (0-2).

Leader du championnat, le club de la capitale voulait enchaîner après sa victoire importante à Lyon dimanche soir (1-0). En face, le club rémois voulait créer l’exploit et retrouver le goût de la victoire après un nul et une défaite. Avec l’absence de nombreux cadres dont Gueye, Thomas Tuchel alignait un onze remanié avec la présence de Mbe Soh par exemple, ou encore celle de Kurzawa. Côté rémois, David Guion a lui fait tourner en mettant Oudin, Romao, Dia ou encore Doumbia sur le banc. Devant leur public, les Parisiens cherchaient à ouvrir le score mais Choupo-Moting (6e), Paredes (8e) ou encore Neymar (17e) ne trouvaient pas la faille.

Et à la stupeur générale, les visiteurs ouvraient le score sur leur première grosse occasion. Sur un centre de Munetsi, Kamara sautait plus haut que tout le monde pour placer sa tête et marquer (29e, 0-1) ! En fin de première période, Abdelhamid passait même tout près du deuxième but (45e+2). Dos au mur, les joueurs de Thomas Tuchel tentaient alors de réagir après la pause, en vain. De l’autre côté du terrain, Cafaro butait sur Navas (74e) alors qu’Oudin trouvait lui le poteau (77e). Et alors qu’ils cherchaient à égaliser, les locaux encaissaient un deuxième but ! Dia trouvait le chemin des filets d’un ciseau (90e+4, 0-2) pour sceller le sort de cette partie ! Dans son enceinte, le PSG s’inclinait donc sur le score de 2-0 face au Stade de Reims. Avec cette deuxième défaite de la saison, les champions de France restent tout de même premiers. Les Rémois grimpent eux à la huitième place.

