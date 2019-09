Le ministre des sports Matar Ba s’est prononcé sur le championnat local qui tarde à démarrer. C’était en marge de la cérémonie de remise du drapeau national aux lionnes du handball. Pour le patron des sports, c’est un obstacle que les fédéraux vont franchir.

La ligue professionnelle est entrain de vivre une crise due au retard du championnat. Les compétitions locales peinent à démarrer et le football local a d’énormes problèmes financiers qui pourront se résoudre avec l’abnégation et la persévérance des acteurs de la ligue pro.« Il y’a un retard au niveau du démarrage de la compétition. La fédération et la ligue pro sont entrain de travailler pour démarrer les choses. Nous sommes entrain d’y travailler, ils ne sont pas seuls. Quand on est dans le professionnalisme, il faut continuer à faire face aux difficultés et ne pas baisser les bras et être persévérant. J’ai toujours salué le dynamisme et l’engagement des présidents de clubs professionnels. Ce n’est pas évident mais quand on parle de 10 ans, c’est la persévérance. »

Le démarrage du championnat est prévu le 7 décembre prochain. Les clubs vont devoir prendre leur mal en patience. Au moment où l’Etat est appelé à aider la ligue pro de sortir de cette crise. Le ministre des sports parle d’un nouveau code pour diversifier les sources de financement. « L’Etat sera là pour les accompagner. Là où on joue le championnat professionnel, c’est l’Etat qui a investi. Que ce soit les infrastructures et la sécurité, c’est l’Etat. Nous n’avons jamais baissé les bras. Nous sommes entrain de travailler sur un code et très bientôt, vous, les journalistes serez convoqués à une assemblée générale pour échanger sur ce code pour diversifier les sources de financement. C’est comme cela qu’il faut aborder les choses. Quand on innove, les difficultés ne manqueront pas mais ces difficultés ne peuvent pas nous arrêter. J’en profite pour féliciter les responsables de la ligue pro, la fédération pour sa démarche. »

En effet, la fédération sénégalaise de football a décidé d’appuyer la ligue sénégalaise de ligue professionnelle de football à hauteur de 150 millions de FCFA pour l’apurement de ses dettes. Le président du club NGB qui est par ailleurs le premier vice-président de la LSFP, expliquait dans une interview que l’instance devait des arriérés à des clubs ayant gagné des titres de champion.

wiwsport.com (NAF)