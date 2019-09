Bécaye Mbaye sermonne les lutteurs qui refusent de s’affronter. Eumeu Sène avait déclaré publiquement qu’il a mis une croix sur Balla Gaye. Et, le célèbre chroniqueur est formel : «Eumeu a fait une erreur de communication face à Balla.»

Selon Becaye, les lutteurs doivent savoir que les sponsors ont pris la fuite et les promoteurs n’ont plus les moyens pour financer certains événements. Il soutient qu’Eumeu Sène a commis une erreur pour avoir déclaré qu »il va plus jamais lutter contre le Lions de Guédiawaye. Bécaye Mbaye affirme que les lutteurs doivent s’affronter pour pouvoir faire la classification entre eux. Et ajoute que Balla Gaye 2 vs Eumeu Sène est un combat très logique.

« Eumeu Séne peut bien affronter une 3ème fois Balla Gaye 2. Après sa victoire sur le fils de Double Less, le leader de Tay Shinger avait déclaré qu’il a mis une croix sur le Lion de Guédiawaye. Cette communication est une grosse erreur de la part du lutteur Pikinois. Il faut que les lutteurs reviennent à la raison », a lâché le père de Modou Mbaye, au micro de Leewtootv.

