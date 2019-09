Beach soccer Worldwide en charge du développement du Beach Soccer dans le monde a dévoilé ce matin la liste des nominés pour le titre de meilleur joueur et l’entraîneur de l’année 2019.

Parmi 50 joueurs nominés on y retrouve les champions d’Afrique. Le Capitaine de l’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer Al Seyni Ndiaye et deux de ses coéquipiers : Lansana Diassy, meilleur buteur de la Can 2019 et Babacar Fall. Le Nigerian Azeez Abu, l’Egyptien Moustafa Aly, le Marocain El Hadaoui Nassim et le Malgache Enidiel Regis sont également en lice pour ce trophée.

D’autres catégories comme la Joueuse de l’année, l’étoile montante, le plus beau but de l’année, le meilleur entraîneur et le plus bel événement seront récompensé le 9 novembre lors des Beach soccer stars gala à Dubaï. Pour rappel, l’Espagnol Lorenc a été élu sacré joueur de l’an 2018.

Les 50 nommés pour le Joueur de l’année

ABU Azeez (NGA)

AMJAD Addallah Al Hamdani (OMA)

Elinton ANDRADE (POR)

ANTONIO Mayor Hernández (ESP)

BE MARTINS (POR)

Christian BIERMANN (GER)

BRUNO XAVIER Da Silva (BRA)

Ihar BRYSHTEL (BLR)

Carlos CARBALLO (PAR)

CEM KESKIN (TUR)

Maksim CHUZHKOV (RUS)

Luiz Alberto Do Nascimento, DATINHA (BRA)

Simone DEL MESTRE (ITA)

Lansana DIASSY (SEN)

Diego VILLASEÑOR (MEX)

Francisco Jesus Donaire, DONA (ESP)

Eduard Suárez, EDU (ESP)

Babacar FALL (SEN)

FILIPE Duarte (BRA)

Gabriele GORI (ITA)

JORDAN Alexandre Grilo (POR)

JOSEP JR Gentilin (ITA)

Yuri KRASHeninnikov (RUS)

LLORENÇ Gómez (ESP)

LUCÃO Tadeu (BRA)

Moustafa Aly, SASA (EGY)

Mohammad AHMADZADEH (IRN)

João Vitor Tavares, MADJER (POR)

José Ramón MALDONADO (MEX)

Jenilson Brito Rodrigues, MÃO (BRA)

MAURICINHO Pereira (BRA)

Ivan MIRANOVIC (BLR)

Mohammad MORADI (IRN)

Pedro MORÁN (PAR)

Al Seyni N’DIAYE (SEN)

NASSIM El Hadaoui (MOR)

Boris NIKONOROV (RUS)

Noel OTT (SUI)

Osmar Moreira, OZU (JPN)

Artur PAPOROTNYI (RUS)

Exon PERDOMO (SLV)

Nick PERERA (USA)

Peyman HOSSEINI (IRN)

REGIS Enidiel (MAD)

RODRIGO Soares da Costa (BRA)

Leslie ST. FLEUR (BAH)

Dejan STANKOVIC (SUI)

Heimanu TAIARUI (TAH)

Chris TOTH (USA)

WALID Mohammad Mohammadi (UAE)

Les 12 nommés pour l’Entraineur de l’année

miliano DEL DUCA (ITA)

Mustapha EL HADAOUI

GILBERTO COSTA (BRA)

Gustavo Zloccowick, GUGA (PAR)

JOAQUÍN Alonso (ESP)

Mikhail LIKHACHEV (RUS)

Mario NARCISO (POR)

NICO Alvarado (BLR)

RAMÓN RAYA Mejía (MEX)

RUDIS GONZALEZ Gallo (SLV)

RUI RAMOS (JPN)

Angelo SCHIRINZI (SUI)

wiwsport.com