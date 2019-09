Le titre « The Best » 2019 de Lionel Messi ne fait pas l’unanimité. Le journaliste et chroniqueur français, Gilles Verdez a contesté le sacre de l’Argentin. Pour lui, celui qui méritait le titre de meilleur joueur de la Fifa cette année, c’est Sadio Mané. Il s’est expliqué sur Twitter.

Messi je l’adore. Mais le meilleur joueur de l’année, the Best, est Mane. Donc nous ne sommes pas dans le cadre du foot mais dans d’autres considérations. Je vous pose la question: que doit faire un joueur africain pour l’emporter aujourd’hui? Tout gagner? Inscrire 100 buts? — Gilles Verdez (@gillesverdez) September 23, 2019

