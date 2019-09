A l’occasion de l’Assemblée générale d’information du Cng tenue à l’Arène nationale de Pikine, Le CNG semble avoir une dent contre la presse . Alioune Sarr et son équipe ont fait des recommandations dans le sens d’amener les organes de presse , qui n’ont pas signé un contrat d’exclusivité avec les promoteurs , à payer pour couvrir .

On se demande ce qu’ Alioune Sarr veut encore . Il ne parle jamais sans attaquer les journalistes et son plus grand rêve , c’est d’amener les journalistes à payer pour couvrir les activités de le lutte .

Arene Bi