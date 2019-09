La 4e édition de la soirée The Best FIFA Football Awards a lieu ce soir à Milan. Alors qu’on attendait Virgil van Dijk, c’est finalement Lionel Messi qui a reçu le trophée devant le Néerlandais et Cristiano Ronaldo.

C’est la grande surprise de la soirée. On attendait tous le sacre de Virgil van Dijk pour le trophée de meilleur joueur de l’année 2019 de la FIFA. Tout portait à croire que le défenseur hollandais allait soulever ce nouveau trophée, lui qui vient de recevoir le prix de meilleur joueur par l’UEFA. Les votes ont finalement débouché sur une grande surprise puisque c’est Lionel Messi qui a remporté le trophée devant le joueur de Liverpool et Cristiano Ronaldo.

L’Argentin a pourtant connu une saison un peu compliquée, pas tant sur le plan personnel, mais davantage sur l’aspect collectif. Malgré ses 51 buts et 22 passes décisives en 50 matches avec la tunique blaugrana, il n’a remporté que la Liga. En Ligue des Champions, il a vécu une véritable humiliation face à Liverpool en demi-finale. Il est sorti au même stade de la compétition lors de la Copa America avec l’Argentine.