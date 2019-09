Cette rencontre prévue le 12 octobre 2019 à Radès, la capitale tunisienne, sera la première sortie du nouveau sélectionneur national António Conceição avec les Lions Indomptables.

Après leur sortie précoce de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019 organisée par l’Egypte, les Lions Indomptables feront leur réapparition en public, le 12 octobre 2019. Ce sera dans le cadre d’une rencontre amicale, contre la sélection tunisienne de football qui se déroulera à Radès dans la capitale tunisienne. « Les Lions Indomptables Seniors disputent une rencontre amicale contre les Aigles de Carthage le samedi 12 octobre 2019 au stade olympique de Radès dans la capitale tunisienne. Le coup d’envoi sera donné à 18H00, heure de Yaoundé », a annoncé la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) sur son compte twitter le 20 septembre 2019.

Cette annonce avait été relayée le jeudi 10 septembre 2019 par la Fédération Tunisienne de football avant d’être confirmée par la Fecafoot.

La dernière confrontation entre les Aigles de Carthage, désormais conduits par Mondher Kebaier, et les Lions Indomptables date du 24 mars 2017 lors d’un match amical dans la ville de Monastir. Le Pays de Samuel Eto’o s’était alors imposé sur le plus petit des scores 1-0 grâce à l’unique réalisation de son joueur international, Aboubakar Vincent. Globalement, en cinq rencontres entre ces deux nations de football, le Cameroun a réalisé trois victoires et deux matchs nuls.

Cette rencontre amicale marquera la première sortie d’Eric Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers avec le nouveau staff technique. Cette équipe est conduite par Antonio Concesao, qui succède à Clarence seedorf limogé après l’expédition manquée de la Can, par le ministre des Sports et de l’Education physique. Le dernier match de la sélection nationale, remonte aux huitièmes de finale du dernier rendez-vous continental contre le Nigeria (4-2). Une sortie précoce pour les Lions Indomptables qui avaient leur titre à défendre.

source: agencecameroun