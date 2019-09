A l’occasion de la cérémonie The Best FIFA, le onze FIFA de l’année a été dévoilé ce lundi soir. Messi, Ronaldo et Mbappé en font partie… Sadio Mané est lui le grand absent de ce onze.

Co-meilleur buteur de Premier League, champion d’Europe avec Liverpool, vice-champion d’Angleterre, 3e meilleur buteur sur l’année civile 2019 derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé, finaliste de la CAN avec le Sénégal et vainqueur de la Super-Cup d’Europe. Malgré ce palmarès bien garni, Mané ne figure dans ce onze FIFA 2019. Le paradoxal !

Le onze FIFA de l’année !

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les fans du ballon rond. Chaque année, la FIFA organise un gala au cours duquel les meilleurs éléments de la planète foot sur la saison écoulée sont récompensés. On retrouve donc les habituels prix du joueur de l’année, celui du meilleur coach de la saison mais aussi cette équipe type, toujours dans un 4-3-3. 25 000 footballeurs professionnels issus de 65 pays ont ainsi voté pour concocter une équipe qui a logiquement fière allure.

Et cette année, cette équipe a une forte saveur madrilène, puisqu’on retrouve quatre joueurs du Real Madrid dans ce onze type, et ce alors que le club de la capitale espagnole sort d’une saison pour le moins compliquée. Dans les cages, on a Alisson, le Brésilien auteur de belles prestations avec Liverpool, et un des principaux artisans du sacre européen des Reds. Devant lui, une charnière composée de son coéquipier Virgil van Dijk, qu’on ne présente plus tant il a lui aussi été impérial l’an dernier. C’est Sergio Ramos qui accompagne le Néerlandais dans cet axe de la défense.

Sur les flancs, on retrouve un autre Madrilène, Marcelo. Un choix qui peut aussi prêter à discussion, puisque le latéral gauche brésilien sort d’une saison considérée par beaucoup comme assez moyenne. Son pendant à droite n’est autre que Matthijs de Ligt, défenseur central qui a été décalé sur le flanc pour faire cette équipe. Le Hollandais a brillé avec l’Ajax, comme son ancien acolyte et compatriote Frenkie de Jong qui est bien présent dans ce onze, devant la défense.

Au poste de relayeur, les votants ont misé sur Luka Modric, également auteur d’une saison assez moyenne quand on sait de quoi il est capable habituellement. Il est accompagné de son nouveau coéquipier Eden Hazard, aligné plus haut sur le terrain habituellement, et qui sort d’une très belle campagne d’Europa League avec Chelsea. Devant, sont présents les deux habitués, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont encore fait exploser les compteurs en club. Enfin, un Français s’est frayé une place dans ce onze, puisque Kylian Mbappé accompagne les deux monstres en attaque.

Mesdames, Messieurs, le FIFA/FIFPro #World11 masculin 2019 : 🇧🇷 Alisson 🇳🇱 Matthijs de Ligt

🇧🇷 Marcelo

🇪🇸 Sergio Ramos

🇳🇱 Virgil van Dijk 🇳🇱 Frenkie de Jong

🇧🇪 Eden Hazard

🇭🇷 Luka Modric 🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇫🇷 Kylian Mbappé

🇦🇷 Lionel Messi Bravo à tous ! 👏👏👏 pic.twitter.com/ktQPr57Hb2 — #TheBest 🏆 (@fifacom_fr) September 23, 2019

Footmercato – wiwsport.com