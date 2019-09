La cérémonie FIFA The Best 2019 a lieu en ce moment même du coté de Milan. Et le portier de Liverpool, Alisson, est élu meilleur gardien de l’année 2019.

Trois nominés avaient été retenus : Alisson (Liverpool), son compatriote Ederson (Manchester City) et Marc-André ter Stegen (FC Barcelone). Au final, c’est le portier des Reds qui a été élu devant les deux autres. Il faut dire qu’il sort d’une grosse saison, avec des prestations impériales en Ligue des Champions mais aussi en championnat qui ont évité bien des contre-performances à son équipe.

Très bon avec le Brésil lors de la dernière Copa América, Alisson est apparu confiant avec la sélection brésilienne. Il a enfilé le bleu de chauffe lors de ce tournoi organisé au pays. Une prestation qui a permis au Brésil de remporter cette Copa 2019. Il est le gardien de l’année.

Footmercato – wiwsport.com