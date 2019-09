Une équipe d’inspection devrait se rendre au Cameroun du 24 au 30 septembre pour visiter les installations réservées au CHAN 2020, informe la CAF.

Une délégation de la CAF, composée de 7 personnes et conduite par le premier vice-président Constant Omari effectuera un long séjour partir du 24 septembre jusqu’au 30 septembre, pour visiter les installations sportives et hôtelières des villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua, en prévision du CHAN 2020 et de la CAN 2021.

L’ancien porte-flingue d’Issa Hayatou n’aurait pas prévu de rencontrer l’ex-patron du football africain qui l’avait introduit au sein de l’instance continentale. A signaler que les dates de la phase finale du CHAN (janvier-février 2020 ou juin-juillet 2020) n’ont pas encore été fixées.

wiwsport.com