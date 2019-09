Les demi-finales des playoffs du National 1 féminin se poursuivent ce dimanche avec la rencontre Ville de Dakar-AS Fonctionnaires. L’ASFO, qui est d’ailleurs la révélation dans ces demi-finales.

Alors que tout le monde voyait le Jaraaf ou encore l’ISEG se retrouver à la 4ème place du National 1 féminin au terme de la saison régulière, derrière les ténors ASCVD, DUC et SLBC, c’est finalement l’AS Fonctionnaire qui a décroché le dernier ticket pour les demi-finales directes des playoffs.

Une surprise pour certains peut-être, mais la qualification se dessinait déjà lors des premières rencontres de la phase retour du championnat, où l’ASFO ravageait presque tout sur son passage. On le mentionnait ici d’ailleurs et l’ASFO nous a bien donné raison en se retrouvant dans le dernier carré. Cette situation découle de son effectif jeune, très soudé, et de ses joueuses talentueuses et qui se donnent surtout à fond lors de leurs sorties. Même face aux ténors, les fonctionnaires ont toujours joué sans complexes.

Et cette bonne mentalité de l’effectif du coach Balla Diallo pourrait encore revenir ce dimanche face à l’ASC Ville de Dakar. Même si les « dakaroises » partent favorites, les fonctionnaires, elles, auront tout à prouver et rien à perdre. Une finale de coupe du maire 2019 et une place de demi-finalistes en championnat résument déjà leur bonne saison. Mais vont-elles s’en contenter ?

Basket221