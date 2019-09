Au cours d’une réunion d’harmonisation entre le Président de la FSF, Me Augustin Senghor, le président de la LSFP, Saër Seck, et la Direction Technique Nationale, tenue ce mercredi, les instances du football ont retenu la date du 7 décembre pour le démarrage du championnat. Des vacances plus longues que prévue alors pour les clubs.

Au sortir de la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de Football du mercredi 4 septembre dernier, il avait été indiqué « qu’une réunion sans délai de la commission d’harmonisation était mise en place par le comité exécutif pour proposer un calendrier général et les dates repères de la saison 2019-2020 ». Et, ce comité s’est réuni mercredi dernier.

« La Commission mixte de la Fédération sénégalaise de Football et de la Ligue s’est réunie, comme à l’approche de chaque début de saison, pour déterminer le calendrier. On a fait des propositions de date que le Comité exécutif va valider le plus rapidement possible. Mais je me garde de ne pas confirmer ou dévoiler ce qui est déjà fait, parce que ça peut ne pas être valider par le Comex », a fait savoir Amsatou Fall, directeur exécutif de la Ligue Pro.

Toutefois, si Monsieur Fall se défend de se prononcer sur la date de début du championnat, plusieurs présidents de club, approchés par nos confrères de Stades ont affirmé que la saison débutera le 7 décembre prochain. Ce qui donne aux différents acteurs trois mois de vacances de plus, en congé depuis le mois de mai dernier.

Pour l’heure, seuls trois clubs de Ligue 1 ont repris le chemin des entraînements. Il s’agit du champion en titre, Génération Foot, qui en lice pour la qualification en Ligue africaine des champions, du Jaraaf, vice-champion du Sénégal et de Teungueth Fc, vainqueur de la Coupe du Sénégal.

