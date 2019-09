Le coach de Watford, Quique Sánchez Flores, a révélé que le club a «tracé un grand cercle» autour d’Ismaïla Sarr afin d’intégrer pleinement l’attaquant dans la vie anglaise et de se sentir chez lui à la maison.

Le joueur de 21 ans n’est dans le pays que depuis un peu plus d’un mois après avoir battu son record de club et a été laissé au jeu. 16 minutes contre West Ham United, 72 contre Coventry, puis 36 contre Arsenal. Sánchez Flores a supervisé les débuts de la carrière de David De Gea, Sergio Agüero et David Silva. Il connaît donc bien la gestion de jeunes joueurs talentueux.

« Sarr est un très jeune joueur et nous devons être patients avec ce joueur », a-t-il déclaré. « Nous devons lui apporter un soutien. Il est très rapide, possède des compétences et est un attaquant moderne. Il a besoin de comprendre plus, même avec la langue. Maintenant, il ne parle que le français et Capoue et d’autres personnes aident à la traduction. Nous avons un grand cercle autour de lui et nous devons nous soucier de lui. «

Christian Kabasele a été l’un de ceux qui a passé son bras autour de Sarr depuis son arrivée de Rennes et l’a aidé à s’acclimater. Les instructions sur le terrain que le défenseur belge a données à Sarr contre Coventry étaient particulièrement remarquables.

« C’est un très bon joueur, il a fait du bon travail à Rennes et il a beaucoup de rythme et il est bon avec le ballon », a déclaré Kabasele à Premier League Productions jeudi. « Donc, quand nous aurons un peu d’espace dans le jeu pour courir et mettre la dernière balle pour les attaquants, il nous aidera. »

Il est intéressant de noter que Sánchez Flores a franchi la porte et a immédiatement décidé que Sarr était le mieux placé pour jouer comme attaquant, que ce soit dans un doublé ou dans le doublé. Il estime que le rythme électrique de l’attaquant international sénégalais pourrait faire de son côté un adversaire extrêmement dangereux.

« Il va courir, séparer les lignes et trouver de la place », a déclaré l’entraîneur-chef après le match contre Arsenal. « Il est vraiment là pour courir. Il est très jeune, donc c’est très intéressant quand il joue car au début, il était un peu timide. Mais ensuite, petit à petit, il était plus détendu, plus confiant et de voir que les progrès étaient vraiment bons et bons pour lui. »

