Rio Ferdinand a déclaré à BT Sport qu’il pensait que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, s’était amélioré depuis qu’il avait quitté Everton pour rejoindre les champions de France. Les supporters d’Everton ne sont pas impressionnés sur Twitter.

Gueye, 29 ans, a signé pour le PSG cet été pour 29 millions £ (Guardian) après trois ans passés à Goodison Park, qui l’a vu devenir le favori des fans lors de ses 108 matches de championnat et de coupe pour les Blues.

Le sénégalais était dans un milieu de terrain trois aux côtés de Marco Verratti et Marquinhos mercredi, alors que le PSG remportait une confortable victoire 3-0 contre le Real Madrid. Angel Di Maria a reçu le titre d’homme du match pour son corset, mais Gueye était tout aussi bon.

Ferdinand pense que Gueye s’est amélioré depuis son arrivée en France, alors qu’il n’avait joué que quatre fois à ce jour pour l’équipe de Thomas Tuchel – et qu’il semblerait que Gueye joue à ce niveau depuis des années.

«Je l’avais vu à Everton et même s’il était un très bon joueur», a déclaré Ferdinand. «Mais il a montré plus ce soir. Il était à l’aise et a amené les gens à jouer. On aurait dit qu’il jouait à ce niveau depuis des années. »

Dans un camp comme le PSG, qui domine le ballon, Gueye peut briller. Il se peut que Gueye soit entouré de meilleurs joueurs, plutôt que de s’améliorer depuis son passage au PSG.

Les fans d’Everton ont réagi aux propos de Ferdinand en ridiculisant le pundit de BT Sport, affirmant qu’il était aussi bon que ça et que Ferdinand ne le remarquait que parce qu’il jouait en Champions League.

Idrissa Gueye's all-around midfield performance earned the @rioferdy5 seal of approval 🙌 pic.twitter.com/mdwu390YLz — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 18, 2019

Idrissa Gueye's all-around midfield performance earned the @rioferdy5 seal of approval 🙌 pic.twitter.com/mdwu390YLz — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 18, 2019

💙👍🏼 He’s always been that player though to be fair. Just never got to show it on a Tuesday or Wednesday on BT. Let’s be honest can’t see Rio taking loads of Everton games in he isn’t covering 😂 — Ben Walker (@Benwalker1981) September 18, 2019

What nonsense. He's been playing like that for at least 2 years now, only difference being he can now attack a bit more with a higher quality of player around him. You pundits just haven't watched him enough with him not being in the Champions League. #BandwagonWatchers — Nick Way (@wicknay4) September 19, 2019

Which is exactly what he did for Everton week in week out. We aren't a top 6 side though so it went unnoticed — Gary (@Gaz89_) September 19, 2019

Afriquesports