L’AS Rome a écrasé l’Istanbul Basaksehir de Demba Ba ce jeudi soir en Ligue Europa (4-0). L’attaquant sénégalais a débuté sur le banc avant son entrée à la 77e.

Le Stadio Olimpico était loin d’être plein, mais les tifosi qui ont pris la peine de s’y installer ont vu quelques actions de classe, ce jeudi soir. Tandis que l’AS Rome faisait sa rentrée en Ligue Europa face à Istanbul Basaksehir, la Louve a parfaitement rempli son contrat, en signant dans son antre une victoire nette et sans bavure (4-0).

Après l’ouverture du score de Junior Caiçara contre son camp avant la pause (42e), sur un centre italien, Edin Dzeko et Nicolo Zaniolo ont décidé de se faire plaisir, s’offrant chacun un caviar. A la 58e, le Bosnien a ainsi profité d’un superbe déboulé de l’Italien sur la droite, et d’une merveille de petite passe en retrait, pour doubler la mise. Et à la 71e, Zaniolo a cette fois profité d’un décalage de Dzeko dans la surface pour enrouler une frappe du gauche et plier la partie. Justin Kluivert a inscrit le quatrième et dernier but dans les arrêts de jeu.

Mais un autre homme s’est distingué dans cette rencontre pour la Roma: un certain Javier Pastore. Titularisé, l’ancien chouchou du Parc des Princes – qui n’a que 45 minutes de jeu au compteur en Serie A – a paru très à l’aise, et a su montrer au public romain sa justesse technique. Il a d’ailleurs été chaudement applaudi à l’heure de jeu, lorsqu’il a cédé sa place à Lorenzo Pellegrini.

