On joue la 65e minute au Parc des Princes et le Paris Saint-Germain mène largement au score grâce à un doublé de Di Maria. Grosse performance de Gana Gueye, qui s’est très bien illustré sur le deuxième but parisien avec une jolie combinaison avec Marquinhos avant la passe décisive.

Sur ce deuxième but, l’argentin est parfaitement servi à l’entrée de la surface par Gueye à suite d’un incroyable une-deux du milieu sénégalais avec Marquinhos. Pour conclure, Di Maria met une frappe enroulée absolument parfaite pour trouver le petit filet de Thibaut Courtois.

Gooaallll Di Maria again !!🔥🔥🔥

PSG 2:0 Real Madrid

