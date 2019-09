Ancien joueur du FC Sochaux, Guirane N’Daw qui a arrêté sa carrière internationale fait son retour au Sénégal pour créer son centre de formation.

L’ancien international qui a fait trois coupes d’Afrique des Nations avec l’équipe nationale du Sénégal veut aider les jeunes talents sénégalais. Guirane compte faire des testes le week-end prochain au stade Iba Mar Diop pour recruter 25 jeunes joueurs qu’il va former dans un premier temps en collaboration avec le FC Sochaux et d’autres partenaires. L’objectif est d’aider ces jeunes à réaliser leur rêve, confie t-il à wiwsport.com.

« C’est un projet me tient beaucoup à cœur et je sais là où je veux le mener. Mon objectif est de rendre au football ce que le football m’a donné. C’est à dire permettre à mes jeunes frères de signer des contrats professionnels et aider leurs familles. De ce fait fait je me suis dit je vais recruter dans un premier temps avec la collaboration du FC Sochaux et d’autres partenaires 25 jeunes entre 14 et 15 ans. Le centre va se baser à Diamniadio et nous avons déjà le matériel en place que j’ai amené avec moi. Je veux que ces joueurs soient bien formés et puissent compétir », confie Guinare N’Daw.

Il avance et évoque ses ambitions: « Pour le moment, mon principal activité va rester ce projet, ce centre de formation. Mon objectif est de faire comme Génération Foot et Diambars, avoir nos infrastructures et nous travaillons pour cela. Notre rôle est de former ces jeunes et de les accompagner, après ils doivent donner le maximum pour aller loin dans leurs carrières ».

Il faut rappeler que Guinare N’Daw est formé au Sénégal par Ouakam avant d’aller suivre sa carrière professionnelle en France. C’est aujourd’hui son ancien club le FC Sochaux qui l’accompagne dans son nouveau projet.

