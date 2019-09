Le jeune Madiop Ndiaye est la nouvelle recrue de La Ravoire/Challes, un club de Nationale 2 en France. Il s’est engagé avec la formation d’Auvergne-Rhône-Alpes pour la saison 2019-2020.

Madiop Ndiaye n’est pas novice dans le championnat français puisse qu’il évoluait récemment à Feurs Enfants du Forez au Nationale 1. En 35 matchs disputés, il a enregistré une moyenne de 10.3 points et 5.8 rebelles la saison dernière. Le jeune Rufisquois a par ailleurs porté les couleurs de GET Vosges (PRO B), Aix-Maurienne (PRO B), Saragoza et Oliviar (Espagne).

Source : Basketsenegal