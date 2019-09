Vainqueur de la Coupe du Sénégal le 10 juin dernier, Teungueth FC a fixé la date de reprise de ses entraînements.

Ce sera le lundi 16 septembre 2019 à partir de 8 heures au stade Ngalandou Diouf. Le club rufisquois a effectué durant cette interminable intersaison un grand lifting de son staff technique et de son effectif.

Après deux ans sur le banc, Souleymane Diallo est parti à l’US Ouakam et a cédé sa place à Youssoupha Dabo, qui arrive avec son adjoint au Stade de Mbour Abdoulaye Guèye et son préparateur des gardiens Kana Fall. Parmi les joueurs, les deux emblématiques capitaines Aboubacrine Sall et Auguste Malo sont respectivement partis en Macédoine et au Bahrein.

Source : Stades