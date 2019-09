Présenté aujourd’hui par son nouveau club, le sénégalais Maurice Ndour a déjà décliné ses ambitions de devenir l’un des meilleurs de la ligue, notamment sur le plan défensif.

Meilleur joueur défensif de la saison écoulée en VTB League de Russie, Maurice Ndour compte bien rééditer le coup cette saison. Mais cette fois, du en Liga espagnole où il vient de s’engager avec Valence.

Lors de la traditionnelle présentation, le capitaine des lions se dit déterminé à aider sa nouvelle formation. « J’aime jouer défensivement, avec passion et y mettre tout mon cœur. Donc, cette saison, j’aimerais être l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Et je pense que si je fais cela, je pourrai aider l’équipe à figurer parmi les meilleures de la Liga et de l’Euroligue. »

Le lion est également revenu sur l’atmosphère familiale qui règne au sein du club. « Dans l’industrie du sport, les joueurs, entraîneurs ou propriétaires de club ne pensent souvent qu’à la partie commerciale de ce sport. Mais ici c’est différent. Les affaires sont importantes, mais nous sommes aussi une famille. Et cette atmosphère est une chose que j’aime beaucoup à Valence Basket. Avant même de venir ici, je pouvais déjà sentir cette affection de la part des supporters, de mes coéquipiers et des entraîneurs. Et maintenant que je suis ici et que j’ai rencontré mon équipe, j’ai pu voir que tout cela était bien réel, » explique-t-il.

Pour rappel, Maurice Ndour (27 ans, 2.06m) a joué en Liga (2016) avec le Real Madrid. Ces deux dernières saisons, il était sous les couleurs du BC Unics où il a enregistré lors du dernier exercice 10.4 points, 5 rebonds, 1.2 passe décisif et 1 contre en moyenne pour ses vingt-deux matches. Il a également disputé l’Eurocup avec 9.6 points, 4.2 rebonds pour neuf rencontres.

Basket221