Roxana MARACINEANU, ministre des Sports de la France, sera en visite à Dakar les 18 et 19 septembre prochain. Elle sera accompagnée par le Président de Paris 2024, Tony ESTANGUET, et du Directeur général de l’Agence Française de Développement, Rémy RIOUX, selon un communiqué.

« Cette visite vise à renforcer la coopération entre la France et le Sénégal en matière sportive et entre dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022 à Dakar et des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Mme MARACINEANU rencontrera par ailleurs, plusieurs athlètes sénégalais de renommée internationale », ajoute la note.

wiwsport.com