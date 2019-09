Suite à la sortie des supporters de l’ASC Saloum réclamant le départ de l’actuel président et de ses collaborateurs, la section de football de ladite ASC, à sa tête le président Mamadou Ndiaye Diack a fait face à la presse, nous informe Record.

Le président souleymane Ndéné Ndiaye a été élu par assemblée générale pour un mandat de 4 ans qui va jusqu’à la fin de la saison prochaine. Et en plus de ce mandat, Jules Ndéné comme on le nomme familièrement, a toujours apporté son soutien à l’équipe avant même d’en être le président selon Mamadou Ndiaye Diack

