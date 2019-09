Parti aux Etats-Unis depuis le mois dernier, Reug Reug a livré un entretien aux confrères de Record. Dans cet entretien, le lutteur de Thiaroye défie le Roi Modou Lô et se dit conscient de la saison qui l’attend.

« Je suis venu me préparer parce que sachant que rien ne sera donné la prochaine saison. Et que mes confrontations avec les poids lourds sont inévitables. Alors, j’ai besoin d’être prêt très tôt », affirme le récent tombeur de Gris 2. Pour lui, il est évident de s’attendre à plus dur, parce que c’est en 2019-2020 que les Sénégalais devront savoir réellement qui est Reug Reug. Et pour cette prochaine campagne, l’espoir de Thiaroye n’épargne personne à part Siteu, même pas Modou Lô, l’actuel Roi des arènes.

Sans gêne, Reug Reug se fraie un chemin par lequel il choisit ses potentiels adversaires, non sans accepter le fait qu’Ama Baldé ne veuille le croiser. Bien que l’opinion (Sunu Lamb) le place dans la troisième division de l’arène en compagnie de Forza, Modou Anta, Sa Thiès…, Reug Reug nourrit des ambitions plus grandes et n’hésite pas à accepter la perche de Bombardier qui n’avait pas réfuté l’idée de le croiser.

wiwsport.com