L’Union sportive de Colomiers Basket s’est renforcée cette saison avec les arrivées de deux recrues qui ne sont pas des moindres : la Sénégalaise Mathilde Aïcha Diop et la Malienne Nassira Traoré. Elles se sont engagées avec la formation de Nationale Féminine 1 pour la saison 2019-2020, un nouveau challenge dans leur carrière.

Mathilde Aicha Diop (22 ans, 1m88) évoluait aux Etats Unis, sous les couleurs des Colorado Buffaloes. Elle était présélectionnée en équipe nationale féminine du Sénégal pour l’Afrobasket 2019. Ce qui lui a fait gagner en expérience, et son arrivée dans le championnat français sera un pas de plus dans sa jeune carrière de basketteuse.

Nassira Traore elle, n’est plus à présenter dans le championnat sénégalais. L’ancienne joueuse du Dakar Université Club (DUC) reine du basket en 2018, s’était exilée au Portugal la saison dernière. Avec Quinta Dos Lombos, elle tournait en moyenne autour de 11,7 points et 4,8 rebonds en moyenne pour 23 matchs disputés. Elle revient de l’Afrobasket 2019 avec la médaille de bronze en poche. Mathilde et Nassira auront donc la lourde charge de porter leur équipe vers le sommet en NF1 cette saison.

Source: BasketSénégal